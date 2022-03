Esuberi e produzione, arrivano al pettine i nodi dell'ex Ilva

Taranto. E’ saltato il tavolo Ilva al ministero del Lavoro. Dopo un mese di trattativa lunedì, nell’ultimo giorno utile prima dell’avvio della cassa integrazione straordinaria, tutto si è concluso con un mancato accordo. Ora la palla è nelle mani del ministro Orlando che si deve assumere la responsabilità di mandare a casa 5 mila lavoratori, senza accordo sindacale. Nella lettera dell’azienda è scritto chiaramente: “Solo il raggiungimento di volumi produttivi pari a 8 milioni di tonnellate, che si presume si concluderà nel 2025 con l’avvio di Afo5, consentirà il totale reimpiego delle risorse”. Cosa che tutti sanno non accadrà mai. Almeno fino a quando non cambierà l’atteggiamento dei partiti. Cosa che però tutti gli schieramenti in campagna elettorale per le amministrative sembrano lontani dal voler fare. Eppure stavolta almeno il premier era stato chiaro: “Estendiamo la garanzia di Sace all’Ilva per consentire all’azienda di aumentare la produzione” ha detto qualche giorno fa Draghi.

