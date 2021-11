Il caos politico a Taranto costringe il Pd a una scelta sull'Ilva

Si è sciolta l’amministrazione comunale di Taranto guidata dal sindaco del Pd Rinaldo Melucci. Noto alle cronache per aver emanato un’ordinanza contingibile e urgente di spegnimento degli impianti Ilva, rigettata dal Consiglio di Stato che ha stabilito, come già prima altre corti tra cui quella Suprema, che Ilva dal 2012 rispetta la legge e i limiti ambientali. Come fu per l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, la maggioranza dei consiglieri comunali ha rassegnato contestualmente le dimissioni al notaio e al consiglio comunale. Molti di loro vicini a Michele Emiliano, che già tre anni fa aveva sostenuto il candidato di centrodestra contro Melucci come presidente della Provincia. Tra i dimissionari anche un consigliere regionale di maggioranza della lista “Puglia Popolare” guidata dall’ex sottosegretario al Lavoro di Forza Italia Massimo Cassano, passato alla corte del governatore pugliese da cui è stato nominato direttore dell’Arpal Puglia.

