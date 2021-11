Pure Lopalco alla fine si è scocciato di Emiliano

Il professore Pierluigi Lopalco si è dimesso da assessore regionale alla sanità della giunta pugliese guidata da Michele Emiliano. Dopo i primi mesi i rapporti con il governatore si raffreddarono, tant’è che un commissariamento de facto avvenne già con la destituzione dell’assessore dall’organizzazione della campagna vaccinale affidata al più fedele capo della protezione civile regionale. Da tempo il professore aveva tolto il pannello con il logo “Regione Puglia” nelle sue ospitate televisive, ma la rottura fu evidente il giorno dell’inaugurazione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante senza l’assessore. Costruito con un bando segreto e aperto a marzo 2021 con fondi regionali lievitati da 10 a oltre 21 milioni, in barba ad ogni criterio di trasparenza sugli appalti in forza dello stato di emergenza. Un appalto su cui oggi indaga la procura di Bari, e da cui il prof. Lopalco ha sempre voluto tenersi fuori. E che ha fatto si che la famosa Fiera del levante, mentre tutte le altre a partire dal salone del mobile hanno rappresentato il rilancio dell’economia italiana dopo la pandemia, è stata l’unica a chiudere i battenti nel 2021 e oggi mette in cassa integrazione i suoi dipendenti.

