Crepe nell'emirato pugliese di Emiliano. Si dimette l'assessore-epidemiologo Lopalco

Sulla scena politico-teatrale pugliese si registra una nuova e inedita performance, quella dell’epidemiologo che fa saltare il banco e prova a emanciparsi dal “virus" del potere. “A me piace fare l’assessore. Prima facevo solo vita universitaria, tra laboratori, lezioni e provette. Adesso sono in trincea per affrontare l’emergenza covid nella mia terra. E mi invitano nei talk come nei salotti cittadini…”: il professor Pier Luigi Lopalco descriveva così solo un anno fa, nel foyer del Teatro AncheCinema di Bari, il suo salto dal mondo che definiva “radical-chic” dell’accademia - era docente di Igiene dell’Università di Pisa e adesso transiterà presso UniSalento - alla politica regionale come assessore alla Sanità dell’emirato pugliese. Nelle ultime ore ha lanciato la spugna e rassegnato le dimissioni al governatore Michele Emiliano, dopo mesi di dissidi e incomprensioni, preannunciando che rimarrà in consiglio regionale, dove è stato eletto nella civica “Con” grazie a 14mila preferenze. La rottura politica tra Lopalco e Emiliano deflagra mentre la Regione sta programmando la somministrazione delle terze dosi e soprattutto mentre è in corso il riposizionamento modello Tetris dei manager della Sanità, veri satrapi levantini della “coalizione dei pugliesi”.

