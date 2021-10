"Il Pd c'est moi". Così Emiliano in Puglia manda in tilt il partito di cui non è iscritto

Il Pd Puglia si conferma un partito pirandelliano: ha un solo candidato alla segreteria regionale, il deputato Marco Lacarra (carica che detiene dal 2016) ma la comunità dem è in ebollizione. L’indicazione per la rielezione del parlamentare barese è il punto d’incontro tra il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presidente Anci e volto della sinistra municipale. L’opposizione ai giochi emilianisti si materializza con la formula epistolare: cinque consiglieri regionali hanno scritto al segretario nazionale Enrico Letta per chiedere giustizia, accusando i registi delle attuale manovre di aver deciso questo passaggio politico in una sola stanza (quella della presidenza della Regione).

