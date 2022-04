Come liberarci dal gas di Putin, spiegato da Cingolani

"Trattiamo con sette stati per coperture che in tempi abbastanza rapidi sostituiranno il gas della Russia”, ha detto ieri alla Camera il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A trattative in corso il ministro non si è soffermato sui singoli fornitori, ma i negoziati sono con Algeria, Usa, Azerbaigian (per il raddoppio della capacità del Tap), Canada, Cipro e Israele (per il nuovo gasdotto Poseidon) e Norvegia. Da Usa e Canada arriverebbe gas via nave per i nostri rigassificatori, attualmente tre: “Che vanno avanti al 60 per cento e d’estate non producono. Li manderemo al 100 per cento e produrranno 4-5 miliardi di metri cubi in più. Un altro miliardo e mezzo verrà dall’ottimizzazione del Tap”.

