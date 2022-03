Tap al quadrato. In arrivo batoste per i nemici dell'Italia

Qualunque sia l’esito dei colloqui di pace, due novità arriveranno in Italia sul fronte dell’energia. La prima riguarda la Russia, della quale siamo dipendenti per il gas per il 37,8 per cento, 29 miliardi di metri cubi, che produce il 22,3 per cento dell’elettricità di aziende e famiglie. Valore: 8,5 miliardi di euro nel 2021, oggi in aumento, ai quali si aggiungono cifre minori di petrolio. Davanti a noi, tra i maggiori paesi europei, c’è la Germania con una dipendenza del 49 per cento. Fino a pochi mesi fa importavamo il 46 per cento del gas, finché il Tap, Trans Adriatic Pipeline, ha fornito 8 miliardi di metri cubi che diventeranno 10 entro l’estate riducendo la dipendenza di oltre un quinto. Ora il Tap potrebbe essere raddoppiato. Ma ricordate la furiosa battaglia contro il progetto in Puglia del movimento Nimby (Not in my backyard)? I No Tap operavano in parallelo con i No Tav, alcuni si sono convertiti in No Vax, altri cercano nuove cause.

