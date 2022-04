Non c'è possibilità di far a meno del dollaro come valuta di riserva

Lo strapotere della moneta americana non finirà. Solo negli Stati Uniti (e in parte in Europa) si trovano le condizioni perchè la valuta nazionale diventi riserva anche all'estero

La reazione all’invasione dell’Ucraina è stata immediata e duplice. Da un lato la resistenza interna dei suoi cittadini, dall’altro le sanzioni dei paesi liberali, con queste ultime articolate in quelle decise dagli Stati e in quelle decise dai privati. In molti hanno estrapolato delle conclusioni a partire dalla guerra in corso. Una prima, di natura finanziaria: il congelamento delle riserve valutarie della Russia – una delle sanzioni maggiori, porterà molti paesi timorosi di poter essere un giorno sanzionati a uscire dalle valute che oggi sono di riserva. Una seconda, di natura reale: il congelamento delle esportazioni verso la Russia, come quelle legate alla tecnologia – un’altra delle sanzioni maggiori, porterà, e per le stesse ragioni di prima, a un aumento dello scambio commerciale fra le autocrazie. Osserviamo la prima delle due estrapolazioni. Mettiamo a confronto il dollaro, l’euro, lo yuan, e il rublo. Osserviamo il loro comportamento come monete di riserva effettive – le prime due, o candidate secondo molti – le seconde due, e tentiamo una classifica di idoneità, una specie di rating.