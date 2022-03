Sul gas un rublo è uguale a mezzo bluff

Per Putin le forniture russe non si pagano più in euro. Ma ai leader europei ha detto altro

Oggi pomeriggio Vladimir Putin ha firmato il decreto sul pagamento in rubli delle forniture estere di gas, ma il provvedimento prevede la possibilità che alcuni pagamenti ne siano esentati: “I casi specifici saranno individuati dalla commissione governativa che vigila sugli investimenti esteri”. Poco prima, nel riferire la telefonata di mercoledì con il dittatore russo, Mario Draghi aveva detto: “Le aziende europee continueranno a pagare il gas in euro o dollari. La spiegazione è stata molto lunga, l’ho ascoltata e ho risposto che i tecnici si sarebbero messi in contatto. La conversione dal pagamento in euro o in dollari a rubli è un fatto interno alla Federazione russa, questo è quel che ho capito”. Fonti italiane spiegano che una violazione contrattuale da parte russa finirebbe alla Corte arbitrale di Stoccolma: l’unico precedente è dell’Iran, che dovette risarcire i danni. Il governo italiano si è consultato con quelli tedesco e austriaco e crede che la minaccia di Putin sia l’attuazione di una risoluzione della Duma, il Parlamento russo, sollecitata da Putin stesso: un deterrente, uno strumento negoziale o un mezzo bluff.