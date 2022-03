Putin fa dietrofront: i “paesi ostili” pagheranno il gas ancora in euro

Contrordine compagni, pagare il gas in rubli non è più imminente. “Ci vorrà tempo” perché “ci sono questioni tecniche da sistemare” spiega Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, affinché nessuno pensi che si tratta di una ritirata tattica o strategica che dir si voglia, in ogni caso da domani tutto resta come prima. Anche questa battaglia per il momento è perduta. L’Eni, la Total e tutte le altre imprese dei “paesi ostili”, a cominciare da Germania e Italia, quelli che secondo Vladimir Putin hanno tradito, continueranno a pagare in euro, come è scritto nei contratti fin dal momento in cui sono stati stipulati i contratti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz dal canto suo sostiene che si aprirà una trattativa parallela, rublo e gas verranno messi in due panieri diversi e affrontati nel loro specifico. Un’operazione complicata, vedremo cosa ne uscirà fuori, certo una soluzione tortuosa rispetto a quella attuale. Comunque vada, è chiaro che zar Vlad ha compiuto un gesto disperato quanto sconsiderato e adesso cerca di uscire dalla trappola che si è costruito da solo. E’ probabile che a convincerlo siano stati gli stessi oligarchi che guidano i grandi gruppi energetici, a cominciare da Aleksej Miller di Gazprom, perché proprio il monopolista del gas rischia di essere la vittima principale dell’ukaz putiniano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE