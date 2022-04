La faccia come il Tap

La missione in Azerbaigian degli ex No Tap del M5s per chiedere più gas

Il lavoro diplomatico del ministro degli Esteri Luigi Di Maio per cercare fonti energetiche alternative al gas russo è encomiabile e sta portando risultati positivi. Con il viaggio in Azerbaigian, la sesta missione in un mese, dove il ministro era accompagnato dal fido scudiero nonché sottosegretario Manlio Di Stefano, l’Italia è riuscita a concludere un accordo per assicurarsi per quest’anno 2,5 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas che si vanno a sommare ai 7 miliardi di metri cubi che già fluiscono ogni anno. C’è però anche la possibilità di colmare l’intera capacità di trasporto che è pari a 10 miliardi di metri cubi. “La missione in Azerbaigian – ha detto Di Maio – è uno dei tasselli fondamentali per riuscire a renderci indipendenti dai ricatti della Russia sul gas”. E questo perché, come ha ricordato la Farnesina, all’Azerbaigian è collegato “l’unico gasdotto europeo realizzato negli ultimi anni indipendente dal gas russo”. Il nome di questo gasdotto, qualcuno lo ricorderà, è Trans Adriatic Pipeline (Tap).