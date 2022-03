I no sull'energia che ci hanno resi ostaggio di Putin. Ripasso

Non c’è latitudine a cui non sia scoppiata, non c’è partito che non l’abbia combattuta: l'opposizione agli impianti energetici ci è costata cara in termini di soldi e libertà. Ora non possiamo più permettercelo

Per una strana ironia della sorte, le schiere dei sovranisti, dei lottatori per l’indipendenza italiana, degli spezzatori di catene di Bruxelles, adesso invocano la pace con Putin “che altrimenti ci lascia senza gas”, quasi compiacendosi del nostro asservimento energetico – e forse anche politico – al tiranno straniero. Ma gli autoproclamati sovranisti, negli ultimi anni, hanno fatto la loro parte nel sabotare qualsiasi alternativa alla dipendenza dal metano russo, come del resto gli autoproclamati progressisti, gli autoproclamati moderati e gli autoproclamati verdi. Dei 30 miliardi di metri cubi di metano che importiamo ogni anno da Mosca, una decina era sostituibile sfruttando a pieno i giacimenti in territorio italiano e in acque italiane, mentre un’altra decina sarebbe venuta dai giacimenti di Cipro e Israele attraverso il sistema Poseidon-Eastmed. Il primo progetto iniziò a tramontare con la propaganda anti-trivelle (che poi era in ultima analisi anti-Renzi) per poi schiantarsi definitivamente contro un sibillino “Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee”. Il secondo fu abortito nel 2019 dal governo del Popolo.