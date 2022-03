"Sul caro energia servono investimenti, non bonus populistici". Parla Danti (Iv)

Una richiesta, una soltanto. “Che non si pensi di uscirne anche stavolta con l’ennesimo sussidio elettorale”. Nicola Danti ne è convinto: “Affrontare una crisi strutturale, una congiuntura decisiva nello sviluppo delle politiche energetiche per i prossimi decenni, è un compito che non si può pensare di risolvere con un bonus”. E così l’eurodeputato toscano di Italia viva, renziano alla corte di Macron, uno dei relatori ombra al Parlamento di Bruxelles sul pacchetto “Clima 2030”, lancia dall’estero il suo appello all’Italia. “Per uscire da dipendenza energetica, anzitutto rispetto a Mosca, l’approccio deve essere europeo. La guerra in Ucraina ci dimostra che la politica energetica non è solo una questione economica. È un pezzo di strategia di politica estera e di difesa. Non c’è solo la Russia infatti. Tolti Stati Uniti, Norvegia e Canada, la maggior parte del nostro approvvigionamento energetico viene da paesi instabili. L'Europa ne può uscire con gestione comune. Bisogna aumentare la capacità dello stoccaggio energetico e delle infrastrutture. E poi serve una grande infrastruttura europea unica”.

