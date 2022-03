"Mister Draghi", l'Intesa tra Italia e Usa oltre all'Ucraina è anche a prova di chip

Roma. Ci ha vaccinato dalla variante Nando Moriconi, l’americano a Roma, “orait, orait, awanagana”. Evviva dunque la verità (non) diplomatica, la franchezza di governo, e di Mario Draghi, la frugalità internazionale come dose booster. E infatti “credere di aver avuto un ruolo nell’incontro Usa-Cina, che si è svolto in Italia”, si riconosce, “sarebbe velleitario. E’ vero invece che Usa e Cina, ritengono la nostra nazione affidabile”. Anche la stretta di mano, a Palazzo Chigi, tra Mario Draghi e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, non è, come accadeva in passato, “io e l’America siamo cosi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE