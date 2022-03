La guerra rompe i tabù sull'estrazione di gas e petrolio in Usa e in Italia

Quanti tabù saltano in questi giorni di guerra. Gli Usa, pur di chiudere la porta al petrolio di Mosca, sono pronti a far saltare l’embargo agli stati canaglia a partire dal Venezuela. E a chiudere entrambi gli occhi sulle malefatte di un alleato scomodo, il principe saudita Mohammed Bin Salman, al punto dal mettere in programma una visita a Ryiad. Non si esclude addirittura un contatto con l’Iran. Tanto attivismo, però, non sembra in grado di produrre gli effetti voluti: Arabia Saudita ed Emirati, i paesi dell’Opec in grado di contribuire a isolare Mosca, per ora si defilano. Di qui il rischio di una campagna a metà: gli Usa non hanno problemi a compensare il mancato import energetico dalla Russia, che vale il 3 per cento del mercato, ma l’embargo, senza l’arrivo di nuovi fornitori, fa alzare il prezzo della benzina, con effetti devastanti sull’umore degli americani. Un bel guaio, a pochi mesi dalle elezioni di mid term.

