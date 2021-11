Per la climatologa Tebaldi anche oltre 1,5°C non sarà catastrofe, e le rinnovabili da sole non bastano

"I discorsi apocalittici fanno più danni che altro. Esistono metodi di adattamento al cambiamento climatico, non vedo alcuna catastrofe all’orizzonte”, parla così Claudia Tebaldi, climatologa trapiantata negli Usa da oltre trent’anni e coautrice del sesto rapporto dell’Ipcc (quello che, in materia di riscaldamento climatico, ha fissato la soglia massima di 1,5°C a fine secolo rispetto all’era preindustriale). “Il nostro lavoro, che coinvolge gli esperti di oltre 150 paesi, indica un limite, 1,5°C, superato il quale non assisteremo alla catastrofe. Il nostro è un warning, è un consiglio ai governi del mondo: meglio rallentare la velocità con cui le temperature aumentano”. Tebaldi, lei ha detto che, piuttosto che insistere sui comportamenti individuali, sarebbe meglio investire nelle tecnologie che consentono di adattarsi e di rallentare il cambiamento climatico. “Penso che oltre un certo limite non sia possibile cambiare i comportamenti delle persone. Io, per esempio, sono vegetariana e gli allevamenti intensivi sono un grosso problema in termini di emissioni di CO2. Tuttavia, non mi sognerei mai di ricorrere alla coercizione o di dettare per legge quello che la gente può mangiare. Meglio informare e provare a persuadere”.

