Ha ragione il principe Carlo: la svolta sul clima passa dai privati

Parole? No, non sono vuote parole, sono fatti concreti e consistenti. Il colosso chimico americano DuPont tra i primi al mondo ha deciso di cambiare pelle e sta trattando l’acquisto della Rogers specialista in apparecchiature elettroniche. Lo ha pubblicato oggi in esclusiva il Wall Street Journal. Non c’è paragone tra le due aziende, la DuPont vale in borsa 37 miliardi, Rogers solo 4, ma ha tutto quello che serve per lanciarsi nella nuova frontiera dell’auto elettrica. Non che la prima sia a digiuno di materiali innovativi ad ampio utilizzo industriale, si pensi a fibre come il Kevlar ad alta resistenza, serve soprattutto per i giubbotti anti-proiettile, ma non solo. Tuttavia con la Rogers può arrivare un salto di qualità. Già sei anni fa la DuPont si è scissa in tre grandi rami: quello tradizionale, la scienza dei nuovi materiali e i prodotti per l’agricoltura. Adesso arriva una quarta gamba destinata, così pensa il top manager Edward Breen, a un grande futuro. La mobilità elettrica non è più solo una scommessa. La transizione è partita e guai a chi non cavalca la tigre. Il green è diventato mainstream, scrive il Financial Times, è ormai impossibile presentarsi sul mercato se non come verde, digitale e responsabile.

