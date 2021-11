Perché la svolta green passa per le banche e i fondi d'investimento

Il punto critico dei negoziati di Glasgow è il denaro. Limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi costerà molto di più del previsto. Chi pagherà per salvare il pianeta? L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), presieduta dall’italiano Francesco La Camera, ha calcolato che gli investimenti per la transizione energetica dovranno aumentare del 30 per cento rispetto a quelli pianificati fino a oggi per un totale di 131 trilioni di dollari da qui al 2050. E secondo la banca d’affari americana Bofa, per arrivare alla neutralità carbonica dovremo investire 5 trilioni di dollari ogni anno a livello globale per i prossimi trent’anni, vale a dire 151 trilioni di dollari, quasi il doppio dell’attuale pil mondiale. Cifre sbalorditive. Tuttavia, il costo del non agire sarebbe più significativo: oltre il 3 per cento del pil potrebbe essere perso ogni anno entro il 2030 e anche di più successivamente, mentre investire nella transizione, sempre secondo queste stime, produrrà un ritorno cumulativo nello stesso periodo di almeno 61 trilioni di dollari e un settore energetico trasformato produrrà 122 milioni di posti di lavoro.

