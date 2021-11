Contro gli ambientalisti dogmatici

Per combattere il climate change occorre combattere anche chi ha trasformato in un culto la difesa dell’ambiente. Come far prevalere l’innovazione sui dogmi quando si parla di clima. L’altro show di Draghi

Tra le innovazioni più significative imposte nel dibattito pubblico da Mario Draghi ce n’è una importante che riguarda un tema che scalda poco i cuori degli osservatori italiani. Quel tema ha a che fare con l’approccio nuovo scelto dal presidente del Consiglio sulle politiche climatiche e negli ultimi mesi il capo dell’esecutivo italiano ha dimostrato in almeno tre occasioni per quale ragione coloro che tendono con disinvoltura a trasformare l’ambientalismo in una religione dogmatica meritano di essere annoverati tra i nemici dell’ambiente. La prima occasione, prima ancora di arrivare ai nostri giorni, ai giorni di Glasgow, ai giorni della Cop26, è stata a febbraio, durante il suo discorso di esordio al Senato, quando Draghi, nell’indifferenza dei più, ha attaccato i professionisti della decrescita felice spiegando che combattere il climate change senza preoccuparsi di trovare una qualche via per non intaccare la crescita è una pazzia che nessun paese può permettersi di promuovere. E Draghi lo ha fatto con queste parole: “Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo”.