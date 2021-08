Dove porta l'ottimismo della Fed

L’economista britannico Ralph George Hawtrey diceva che quella del banchiere centrale è un’arte. Chissà se Jerome Powell ha ricordato queste parole prima del suo discorso di Jackson Hole, ma non c’è dubbio che le banche centrali hanno bisogno di inventiva. Il presidente della Fed ha mandato un messaggio rassicurante. La variante Delta e l’aumento dei prezzi sono fiammate che non cambiano una tendenza di più lungo periodo: il Covid-19 regredisce e l’economia cresce in modo sostanzioso, e ciò riguarda anche l’occupazione. Quanto ai prezzi scenderanno presto all’obiettivo del 2 per cento.

