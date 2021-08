L'incertezza su Jackson Hole

Doveva essere la conferma della ripresa economica e la Federal Reserve di Kansas City, che ogni anno ad agosto ospita la crème de la crème dei banchieri centrali a Jackson Hole, tra le montagne del Wyoming non lontano dal grande Parco di Yellowstone, aveva annunciato che il meeting si sarebbe svolto in presenza. Invece la variante Delta ha costretto a fare marcia indietro. Il tema all’ordine del giorno era l’inflazione come conseguenza del rimbalzo congiunturale, della pressione dal lato delle materie prime e dei salari, oltre che dell’enorme quantità di moneta stampata dalle banche centrali. Invece a farla da padrona è l’incertezza. La ripresa c’è, ma la curva che per mesi marciava verso l’alto ha cominciato a sobbalzare, lo stesso vale per le Borse nonostante restino ottimiste grazie alla liquidità alla quale possono ancora abbeverarsi, per le aspettative delle imprese e delle famiglie, insomma per tutti gli indicatori fondamentali.

