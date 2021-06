E adesso il destino dell'ex Ilva è nelle mani del Consiglio di stato

Chiuso il primo grado del processo penale Ilva, che riguarda l’avvelenamento dei mitili del Mar Piccolo e delle pecore che improvvidamente brucavano sotto lo stabilimento, e che sospende la confisca dell’area a caldo (sotto sequestro e in mano a un custode giudiziario dal 2012) fino alla sentenza definitiva, la decisione sulla chiusura del siderurgico è ora nelle mani del Consiglio di stato. E’ attesa a giorni la sentenza sul ricorso presentato da ArcelorMittal insieme a Ilva in amministrazione straordinaria e ministero dell’Ambiente, contro la decisione del Tar di Lecce che accoglieva l’ordinanza “contingibile e urgente” di spegnimento degli impianti emanata dal sindaco di Taranto a febbraio 2020. Contingibilità e urgenza che, fossero state reali, a distanza di un anno avrebbero già comportato una strage. Invece l’ultimo operaio morto a Taranto, meno di un mese fa, Natalino Albano, lavorava al porto e trasportava pale eoliche, e siccome non era dipendente Ilva non ne ha parlato neppure Sabrina Ferilli. Tantomeno il presidente nazionale di Legambiente che accusa la soprintendenza e il ministro Franceschini di aver bloccato l’eolico near shore di Taranto, senza sapere che è invece in costruzione e gli operai ci muoiono sotto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni