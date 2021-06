L'ideologia fa male all'Ilva

Le sentenze di primo grado trasformate in verità assolute e tutti i tabù da rimuovere per cercare una terza via europea sull’acciaio. Manifesto per una rivoluzione necessaria (ma il tempo stringe)

Lunedì 31 maggio presso la Corte di assise di Taranto, come sapete, è stata letta la sentenza del processo Ilva “Ambiente svenduto”. Intanto parliamo dei tempi. La sentenza è di primo grado, in un processo iniziato nel 2012 con i maxi sequestri e arrivato a una prima conclusione dopo 389 udienze da dieci ore l’una cominciate a maggio 2016. Il reato contestato è di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Mille le parti civili, con oltre trenta miliardi di richieste di risarcimento. Un maxiprocesso difficilissimo, in cui si sono avvicendati durante il dibattimento centinaia di testi tra periti e scienziati, per chili infiniti di faldoni e controperizie, che hanno fatto sorgere molti dubbi sulla “perizia madre” del gip. Attenzione: qualsiasi dubbio sul percorso giudiziario, nel pensiero binario di questa vicenda, ti fa schierare dalla parte degli “assassini”. A nulla, poi, è servito il dibattimento ai fini delle richieste dei pm che, a detta di tutti i collegi difensivi di tutti gli imputati sono rimasti fermi alle indagini preliminari, come se a nulla fossero serviti questi cinque anni di udienze infinite.