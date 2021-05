"Vengo colpito al cuore da una giustizia da manicomio". Parla Nichi Vendola

Concussione aggravata. Una condanna di tre anni. Chi è davvero Nichi Vendola? Il governatore che ci ha mostrato l’altra Puglia o l’imputato che, per la magistratura, avrebbe favorito l’avvelenamento dei tarantini? Stiamo parlando con un impostore? “Io sono Nichi Vendola, uno che ha combattuto faccia a faccia contro i clan mafiosi e che ha denunciato le collusioni dello stato e della magistratura, uno che le vacanze da uomo di potere le ha fatte a proprie spese in Chiapas difendendo gli indigeni o in Colombia al processo di pace o a Sarajevo sotto le bombe. Sono uno che pregava mano nella mano con Rita Borsellino e Antonino Caponnetto sulla tomba di don Tonino Bello. Sono quello che scoperchiò il verminaio di Messina, che ha indagato sull’omicidio di Graziella Campagna o di Peppino Impastato, e quello che in Puglia faceva montare i palchi nei quartieri dei boss e li sfidava in piazza”. E cosa altro ancora? “Sempre quello che lo stato ha messo sotto tutela per un quarto di secolo. E ancora quello che a Taranto non ha esitato, dopo decenni di omertà, a parlare dei veleni e del cancro e a operare per una svolta”. Dove si trova? Cosa farà? “Sono in famiglia, nella nostra campagna. Cosa farò? Smetterò di stare zitto e di essere ossequioso verso una giustizia senza verità”. Oggi, dopo nove anni dal sequestro dell’Ilva, le pene.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni