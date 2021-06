 Così su Ilva trionfano i peggiori tic del circo mediatico giudiziario  

Si è concluso ieri dopo nove anni il primo grado del processo Ilva con sentenze che rispettano le attese: condanne per oltre venti anni di carcere per i due fratelli Riva e gli altri dirigenti della fabbrica, tre e mezzo per Vendola. Assolto Bruno Ferrante, l’ex prefetto di Milano che era stato nominato dal tribunale custode della fabbrica proprio come ultimo tentativo per ricucire il rapporto con le istituzioni. Disposta la confisca degli impianti dell’area a caldo, già sotto sequestro dal 2012, con facoltà d’uso per decreto. Confisca e carcerazioni non esecutive in attesa di appello. Al di là di quello che la narrazione mediatica, coadiuvata da immagini choc e da vere e proprie fiction, in questo processo non si parla di morti, di tumori e di bambini. Può sembrare strano, e forse in parte lo è, ma mai è stato dimostrato, in tanti anni di inchieste e processi, un nesso di causalità tra le emissioni Ilva e malattie e decessi. Eppure tutti abbiamo imparato durante questa pandemia quanto è importante la differenza tra correlazione e causalità nel rapporto tra sostanza e reazione. Il reato contestato in questo maxiprocesso è un altro: disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Mentre la parte politica è accusata di corruzione, per aver ammorbidito i controlli. Un processo comunque duro, complicato, pesante per i caratteri scientifici e tecnici trattati.

