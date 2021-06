"Se chiude l'Ilva, mangiamo a casa vostra!". E gli operai aprono un ristorante

Ho imparato molto dagli amici che ho a Taranto, impegnati sulle questioni di salute e ambiente. Che il menù del loro ristorante valga da commento provvisorio alla sentenza

Quando rifrequentai Taranto feci nuove amicizie. Per esempio con Cataldo R., un operaio dei più impegnati e seguiti dell’Ilva, dal quale imparai molte cose. Ieri ho subito cercato la sua pagina Facebook. Non che avessi dubbi sul suo stato d’animo, e infatti. Poi ho scorso la pagina, e ho scoperto che un anno fa, lasciata l’Ilva, lui e il suo compagno di fabbrica Marco T. hanno aperto un ristorante, in un momento difficile. “Decine e decine di volte, davanti alle portinerie, ci siamo sentiti dire: ‘Se chiude l’Ilva, poi veniamo tutti a mangiare a casa vostra!’. E così, proprio per accogliere tale affluenza, abbiamo deciso di chiamare il nostro locale A casa vostra”. Ho letto il menu del giorno e lo copio. Vale da commento provvisorio alla sentenza.

Riso patate e cozze 5,00€; sedani alla crudaiola 5,00; insalata di riso (solo verdure fresche) 5,00; fave e verdura 4,50; salsiccia e rape stufate 5,00; trancio di pesce spada arrosto 6,50; parmigiana di melanzane 5,00; seppie al gratin 5,00; seppie ripiene 3,50; cozze gratinate porzione 4,00; platessa al gratin 5,00; mozzarella in carrozza 0,50 pz; fagiolini 3,00; carciofi fritti 3,00; insalata di polpo 4,00/etto; mix di verdure grigliate 3,00; zucchine alla poveralla porz. 3,00; cipolle in agrodolce porz. 3,50; arancino ai frutti di mare 2,50; crocchette 0,50; fiori di zucca in pastella 5 pz. 4,00; fiori di zucca in pastella ripieni ricotta e provola 5 pz. 5,00; baccala fritto 6,00; polpette di seppia 1,00 pz.; frittura calamari e gamberi piccola (130 gr) 5,00; media (200 gr) 8,00; grande (350 gr) 13,00.