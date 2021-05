Ex Ilva: così le condanne frenano la riconversione dell'impianto

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Che dire dell’Ilva? Arriva una sentenza con condanne pesantissime per chi la ha comprata e gestita per un certo periodo. Non si capisce bene che differenza ci sia tra la gestione della famiglia Riva e le altre gestioni. La stessa base epidemiologica delle condanne è stata contestata più volte e, ancora peggio, non sembra neppure criticabile tecnicamente perché mancano studi condotti secondo una piena attendibilità scientifica. I presidenti di regione si dividono. Condannato il precedente, soddisfatto per la sentenza l’attuale. Ma, anche in questo caso, non si capisce bene cosa ci sia di diverso, nella quotidiana attività dell’ex Ilva, tra il periodo di Nichi Vendola e quello di Michele Emiliano. Né si capisce perché impianti produttivi di pari rilievo e di pari effetti sull’ambiente non vengano sottoposti a questa attenzione. I sequestri, poi, vanno a inceppare anche i piani di rilancio ambientale dello stabilimento sui quali stava lavorando il governo. Un’osservazione di Carlo Fusaro che possiamo rilanciare a cena e un’altra di Stefano Ceccanti (e Giovanni Leone). In Puglia la lettura è simile.

La Banca d’Italia parla di ripresa, di opportunità, di attenzione necessaria al mantenimento degli interventi pubblici a sostegno delle attività economiche e dei redditi dei lavoratori. L’Ocse dice cose simili guardando all’economia mondiale. Il governatore Ignazio Visco ha dedicato uno spazio speciale al tema della formazione e alla necessità di dare ai giovani migliori conoscenze per tenere il passo con il mercato del lavoro. Poi c’è il capitale finanziario, il risparmio accumulato nei mesi delle restrizioni, e anche quello andrebbe, in parte, rimesso in circolazione.

Sarà una cosa temporanea, in attesa di altri compratori, o forse no. Sta di fatto che torna lo stato proprietario di un’infrastruttura storica come quella della società autostrade. Con tutto il fardello di investimenti necessari per ristrutturare e garantire la sicurezza. Certamente con questo massiccio investimento pubblico si crea anche un’occasione per ripensare a come organizzare il sistema autostradale e il suo sviluppo.

Si parte con il certificato europeo per viaggiare nel post-Covid. L’Ue cerca di farla semplice per la mobilità di chi è vaccinato e per dare una mano al turismo. E' una buona idea che, con la ripresa del turismo, si migliorino anche le condizioni dei lavoratori del settore, a partire dalla riduzione del tanto lavoro nero e sottopagato.

