Il futuro di Ilva parte sempre dal tribunale, ma non solo

E’ prevista per oggi l’udienza al Consiglio di stato sulla richiesta di sospensiva per lo spegnimento degli impianti dell’Ilva di Taranto, mentre il 16 maggio si attende la sentenza di merito. Un procedimento nel quale si è costituita in giudizio, accanto al Comune di Taranto, anche la regione Puglia. E’ l’ennesima causa che ferma il percorso di risanamento dell’acciaieria, nonché il piano di nazionalizzazione. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti lo scorso 4 marzo al question time alla Camera: “La vicenda Ilva sembrava avesse avuto uno sbocco con l’accordo di dicembre che prevedeva il completamento dell’ingresso al 50 per cento di Invitalia entro il 15 febbraio, cosa che non è avvenuta a causa di alcuni ritardi che ne hanno rallentato le operazioni. Siamo stati bloccati da un’ordinanza di spegnimento degli impianti di cui attendiamo responso dal Consiglio di stato, e attendiamo di verificarne il buon esito per concludere l’operazione”. Entro quella data il governo, tramite Invitalia, avrebbe dovuto versare la quota di 400 milioni per l’ingresso in ArcelorMittal. Ma il decreto, seppur pronto al Mef, è stato sospeso prima del cambio di governo. Nel frattempo ArcelorMittal ha annunciato che da lunedì 29 marzo, per 12 settimane, 8.128 dipendenti, ovvero l’intera forza lavoro, sarà a rotazione in cassa integrazione. Una doccia fredda che si aggiunge ai 28 milioni di arretrati non pagati dall’azienda ai fornitori. E mentre i sindacati hanno convocato uno sciopero il 12 marzo per le mancate integrazioni salariali ai 1.600 cassintegrati di “Ilva in amministrazione straordinaria”, proprio ieri è stata rinnovata la mobilità in deroga per i lavoratori licenziati a Taranto dal 2012 quando fu istituita l’area di crisi complessa. Per rilanciarla lo scorso anno è stato lanciato da Arcuri, responsabile tramite Invitalia della riconversione dell’area, un bando di finanziamento per 30 milioni. Di 11 imprese che candidate, una sola è stata ammessa al finanziamento, per 15 posti di lavoro. Una goccia nell’oceano delle migliaia di cassintegrati tra portuali, Cementir, Vestas, Belleli, Sanac, Mercegalia e altre decine di aziende che hanno chiuso i battenti nell’area tarantina negli ultimi anni.

