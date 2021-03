Tutte le McKinsey del governo Conte che scrivevano davvero il Recovery

Ciò che più sorprende del finto “caso McKinsey” sono lo stupore e l’esecrazione con cui esponenti del governo Conte hanno accolto la notizia del coinvolgimento della società americana sul Recovery plan. In realtà sarà un semplice supporto tecnico, che non riguarda la definizione dei contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Eppure: “Dobbiamo richiamare i migliori nello Stato, magari tra i giovani, non delegare a privati esterni funzioni fondamentali”, ha dichiarato l’ex ministro per il Sud Peppe Provenzano. “Con tutto il rispetto per McKinsey, se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave” ha commentato l’ex ministro dem per gli Affari regionali Francesco Boccia. Attraverso il Fatto quotidiano sono trapelati gli umori dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha avuto un colloquio con Beppe Grillo nella sua villa di Bibbona per decidere il futuro del M5s. Per il giornale vicino all’ex premier, Conte è “critico sulla decisione” del governo Draghi “di arruolare consulenti esterni (e privati) a partire da McKinsey per lavorare sul Recovery plan, mentre il suo governo aveva consultato solo tecnici delle partecipate di Stato (come Cdp e Invitalia)”.

