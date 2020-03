Un aiuto urgente alle partite Iva

Ieri la richiesta del presidente della Lombardia Attilio Fontana (ma non del collega veneto Luca Zaia) di chiudere negozi e trasporti pubblici ha contribuito al nuovo calo di Borsa e messo ulteriormente in allarme l’apparato produttivo del nord. Prima la salute, certo. Ma attenti anche alle parole. Per esempio sulle misure economiche delle quali il governo ha discusso ieri sera, mentre oggi è prevista l’autorizzazione del Parlamento al maggior deficit del 2,9 per cento. Assisteremo a un gioco al rialzo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.