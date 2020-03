Furlan spiega al governo cosa vuol dire unità nazionale sull’economia

Roma. Siccome “l’obiettivo prioritario è chiaro quale sia”, ed è “il contenimento immediato del contagio”, Annamaria Furlan non ammette polemiche, ora: “Siamo tutti chiamati a rispettare le ordinanze del governo, che nell’estendere la zona arancione a tutto il paese ha preso una decisione sicuramente dolorosa ma che condivido pienamente. Anche per questo, insieme agli altri sindacati, abbiamo spiegato alle imprese che siamo disponibili a una riduzione modulata, ed eventualmente alla sospensione, dei servizi e delle attività lavorative non essenziali, purché...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.