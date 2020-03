Mariana Mazzucato e l'idea insana dello stato imprenditore

Giuseppe Conte ha inserito Mariana Mazzucato nel suo staff in qualità di consigliera: per pensare a un rilancio dell’economia, dice. Dopo il premier protettore che blocca aerei e chiude chiese, dopo il premier taumaturgo che, giorno e notte, dalla Protezione civile, dirige e indirizza prelievi e quarantene, sarà la volta del premier innovatore che trascina l’Italia fuori da una crisi che potrebbe diventare disastrosa? È nota la teoria di Mariana Mazzucato, enunciata in un libro di invidiabile successo: l’imprenditore più...

