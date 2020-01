La proposta Tridico è piena di buone intenzioni, ma rischiose

Come quelle dell’Inferno, anche le vie del declino economico sono spesso lastricate di buone intenzioni. Il declino economico dell’Italia è anch’esso spesso associato all’entusiasmo per lodevoli propositi, solo apparentemente raggiungibili senza fatica, come l’abolizione della povertà con la semplice approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza. L’obiettivo è senz’altro lodevole ma lo strumento (come ogni strumento) va calibrato, monitorato, corretto se necessario e soprattutto rafforzato nella parte di sostegno all’occupazione. Riconoscere tutto questo non è critica aprioristica ma richiamo alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.