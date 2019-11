Roma. “Il patriottismo è l’ultimo rifugio dei furfanti”, diceva il letterato inglese Samuel Johnson riferendosi al falso nazionalismo dei governanti dell’epoca. Nel precipitare della crisi dell’Ilva di Taranto la falsa coscienza patriottista domina la narrazione, cercando di riunire tutta la nazione (popolo e stato) come un sol uomo contro l’usurpatore straniero, in questo caso indiano, in una singolare guerra di liberazione: non per spingere l’invasore fuori dai sacri confini italiani ma per costringerlo a restarci. Per poter alimentare questa retorica...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.