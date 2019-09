L'illusione del “tutto rinnovabili”

Tra il 1970 e il 1990 la Svezia, facendo ricorso all’energia nucleare ha dimezzato le sue emissioni totali di carbonio e ha ridotto di oltre il 60 per cento le emissioni per abitante. All’opposto la Germania ha raddoppiato la sua produzione di energia da rinnovabili, ma ha ridotto il contributo del nucleare. Risultato? Le emissioni di CO2 non sono diminuite. Anzi sono aumentate negli ultimi anni e l’energia in Germania rimane fortemente dominata dalle fonti fossili, in particolare il carbone....

