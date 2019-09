Hong Kong Vs. Londra

Milano. I giornali inglesi dicono che l’offerta di Hong Kong per il London Stock Exchange è destinata a essere rigettata in nome della tutela di un sistema “cruciale” per il funzionamento del mercato finanziario nel Regno Unito: le dichiarazioni del portavoce del ministero del Tesoro, secondo cui “il governo e i regolatori guarderanno attentamente i dettagli della proposta” sono state interpretate come una sorta di veto istituzionale all’operazione su cui Lse dovrà pronunciarsi entro i primi di novembre. Questa presa...

