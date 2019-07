Che sta succedendo a Torino? Che cosa c’è all’origine di un cortocircuito tale da coinvolgere politica ed economia e da colpire l’immagine di una città che all’inizio del Duemila sembrava procedere tra le più spedite in Italia? Da un po’ di tempo pare che Torino non ne imbrocchi più una. Non solo, insieme col Piemonte sta scendendo nelle classifiche economiche, ma la sua amministrazione municipale è piombata nel caos al punto da sfidare il primato negativo di quella di Roma....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.