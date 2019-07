Il relax dello spread non basta a convincere la Borsa

Milano. “Possiamo parlare di aste brillanti”, commenta soddisfatto Filippo Marmando di Mps Capital Services. “C’è stato un interesse ampio, vero, autentico da parte degli investitori che conferma il trend in atto da diverse settimane”. Vale per il Tesoro che, approfittando della caccia al rendimento dei gestori di tutto il pianeta, sta spuntando condizioni impensabili fino a pochi giorni fa. Così come la “carta” di Monte Paschi, già in quarantena, finita in blocco da Morgan Stanley che ha fiutato l’affare o...

