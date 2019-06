La buona destra rinasce tagliando le tasse

La proposta adozione di una tassa ad aliquota unica (o quasi) e bassa è entrata nel dibattito politico ed economico italiano perché era il punto fondamentale del programma elettorale del centrodestra. Si tratta di un’operazione complessa, che richiede una serie di misure di accompagnamento – soprattutto per finanziarla – ed è essenziale che questa sia esposta in modo chiaro. Non è ragionevole pensare che lo si possa fare con l’attuale compagine di governo, che se pure ha inscritto la flat...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.