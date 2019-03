Col negazionismo si sprofonda

Come si sta preparando l’Italia ad affrontare il rallentamento dell’economia globale e tutti i fattori d’incertezza che in questa fase agitano i mercati? E’ questa una domanda che il governo gialloverde dovrebbe almeno dimostrare di porsi davanti a istituzioni internazionali che non perdono occasione per dire che sono preoccupate per come, invece, il paese sembri non affrontare i suoi problemi economici e, anzi, nemmeno ammette di averne. L’ultimo è stato il vicedirettore operativo del Fondo monetario internazionale, David Lipton, il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.