L’Italia è ancora in debito di ossigeno

Per tutta la giornata di ieri non era atteso un nuovo declassamento da Moody’s, dopo che a ottobre 2018 l’agenzia aveva tagliato il rating a Baa3 – un livello sopra quello spazzatura – con outlook stabile. Il verdetto a tarda sera e mercati chiusi conferma la sostanza delle cose, così come non le ha cambiate la sospensione di giudizio di Fitch il 21 febbraio (rating BBB con previsione negativa). Lo spread è sì sceso a 242 punti, una settantina meno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.