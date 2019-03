Cambiamento: l’Italia è la zavorra europea

Un diluvio di pessime previsioni sta costringendo il governo di coalizione Lega-M5s a considerarsi responsabile del declino della fiducia di famiglie e imprese e a riconoscere il rallentamento dell’economia italiana che prima negava a priori. Nel suo rapporto previsionale Confindustria ha rivisto nettamente al ribasso le previsioni di crescita del pil per quest’anno (portandole a zero dal più 0,9 previsto nel 2018) con la prospettiva di stagnazione e un successivo “esiguo” miglioramento per il 2020. “Una recessione potrà essere evitata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.