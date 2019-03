Da aprile in calo le bollette di luce e gas

DALL'ITALIA

In lieve calo il numero dei dipendenti pubblici. Secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato nel 2017 erano 3,24 milioni, in calo rispetto all’anno precedente (-5 mila unità). Il totale del personale è di 3,18 milioni con una riduzione del 7,5 per cento sul 2008. Nel 2017 l’incidenza sul pil del costo del lavoro pubblico risulta pari al 9,1 per cento.

Bollette meno care. Dal primo aprile è previsto un calo dei costi sostenuti dai consumatori per l’elettricità (-8,5 per cento) e del gas (-9,9 per cento). Lo rende noto l’Arera.

Il Papa chiede una rinascita “morale” di Roma. “E’ necessaria una cura umile perché tanto splendore non si degradi”, ha detto il Pontefice in Campidoglio.

Musumeci propone un referendum sul ponte sullo stretto di Messina. “L’ipotesi serve a capire cosa ne pensa il popolo siciliano”, ha detto il governatore della regione Sicilia.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,38 per cento. Differenziale Btp-Bund a 248 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

Il capo dell’esercito ha chiesto la rimozione di Bouteflika, il presidente dell’Algeria, attraverso l’applicazione dell’articolo 102 della Costituzione algerina che prevede che un presidente venga destituito per impedimento fisico all’esercizio delle sue funzioni.

I curdi vogliono un tribunale internazionale nel nord-est della Siria per processare le migliaia di sospetti miliziani dello Stato islamico che si trovano nelle loro carceri.

Gli stati del Golfo contro Trump. Arabia Saudita, Emirati arabi, Bahrain, Qatar e Kuwait hanno criticato la decisione del presidente americano di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan.

Il Messico vuole che la Spagna si scusi, e anche il Vaticano, per le violenze commesse dai conquistatori contro gli indigeni. Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ordinato ai militari di commemorare il golpe del 31 marzo del 1964.

C’è stato un altro blackout in Venezuela, è il secondo in poche settimane.