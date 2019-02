Il crollo in Borsa indica il futuro di Fca

Il titolo di Fiat Chrysler Automobiles è crollato del 9,78 per cento, con varie sospensioni, dopo l’annuncio di un 2018 chiuso con utili netti di 5,047 miliardi, in crescita del 34 per cento sul 2017. Ma gli analisti guardano al futuro, non al passato: e nel futuro di Fca ci sono più ombre che luci. Intanto il generale rallentamento del settore Auto europeo, invischiato nel passaggio da diesel a ibrido, settore nel quale gli altri sono più avanti o stringono...

