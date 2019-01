Perché suoni la campanella?

Il premier Giuseppe Conte ha aperto la sua giornata a Milano con una visita a Piazza Affari dove ha suonato la campanella – rituale che, a differenza di Wall Street dove inaugura tutti i giorni gli scambi, in Italia è riservato alle occasioni speciali o per dare il benvenuto in Borsa alle nuove società. Una visita che solo in parte ricalca quella dei suoi predecessori Matteo Renzi e Mario Monti, perché nessuno dei due aveva suonato la campanella e apposto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.