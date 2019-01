Controriforma furbesca

Per orientarsi nel groviglio del sistema pensionistico occorre partire dalle origini. Con la riforma Dini del 1995, l’Italia ha adottato un sistema previdenziale (detto Nozionale a Contribuzione Definita), basato su tre fondamentali principi. I) Finanziamento: le pensioni di ogni anno sono finanziate dal totale dei contributi versati dai lavoratori nello stesso anno (sistema della ripartizione, che unisce in un unico “contratto” le generazioni giovani e anziane); non ci sono accantonamenti e anzi ciò che ogni anno manca viene finanziato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.