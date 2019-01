Sorpresa: quanto a ricchezza l’Italia non è così diseguale né lontana dall’Europa come ce la raccontano populisti ed euroscettici. Secondo i dati di Eurostat del 2016 elaborati nel 2018 da Fondazione Edison, il 62 per cento della nostra popolazione vive in regioni con pil pro capite per potere d’acquisto superiore alla media europea: meno della Germania (82 per cento) ma nettamente più della Francia (28 per cento di popolazione con ricchezza superiore alla media europea), Regno Unito (33), Spagna (36)....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.