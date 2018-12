E quindi hanno abolito la povertà?

Il moderno albero di Natale sarebbe nato a Strasburgo, allora tedesca, nel 1605. Una leggenda ne attribuisce piuttosto l’invenzione a Martin Lutero: in una notte stellata, pose sopra un albero numerose candele che simboleggiavano le stelle create da Dio. Tracce dell’albero già preesistevano presso i germani, adoratori di Odino, o presso i celti, o i vichinghi, e via andando verso nord. Per la prima volta quest’anno, ecco comunque la novità, nessuno in Germania ha più voluto fare il Babbo Natale. Annunci e appelli si sono sprecati per trovarne qualcuno, ma niente, manco a Berlino. La parte del benefattore tira meno. E qualcuno ha notato un di più di austerity nella ricca Germania. In Italia, nel contempo, sono stati spesi 2,4 miliardi per le tavole di Natale e quasi un miliardo per viaggi (Coldiretti). Fanno 3,4 miliardi, 6.800 miliardi delle vecchie lire. In un giorno. Nel paese delle povertà. Delle due l’una: sarà stata davvero abolita la povertà? O il solito Soros ci prende per il culo?