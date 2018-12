The Donald (non “quelli della Fed”) mette in ansia le Borse mondiali

Milano. “Credetemi, adesso avete una straordinaria occasione d’acquisto a prezzi di saldo”. Brillano maligni gli occhi di Donald Trump, nelle vesti del Grinch, mentre parla in conferenza stampa il giorno dopo avere rovinato il Natale di Wall Street. Il mercato azionario, pur zoppicando, sta recuperando una frazione di quanto perso sotto l’albero, il peggior 24 dicembre della storia borsistica americana dal 1918, un disastro che non è difficile attribuire in buona parte alle mosse del presidente travestito da gatto guastafeste....

