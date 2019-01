Un colpo di iPhone

Milano. “Mi piacerebbe vedere un bel calo del titolo Apple. Così ne comprerei un altro po’”. Ogni desiderio di Warren Buffett, il saggio di Omaha, suona come un ordine per Wall Street. Ma questa volta la dea bendata ha davvero esagerato. Il titolo della Mela – che a inizio di agosto aveva varcato la soglia magica dei mille miliardi di dollari di valore – ieri perdeva il 9 per cento e ormai capitalizza 700 miliardi o poco più. Per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.